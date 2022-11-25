PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION BEGINS WINTER CLOTHING DRIVE

COLD WEATHER IS HERE AND THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION HAS STARTED THEIR ANNUAL COLD WEATHER CLOTHING CAMPAIGN.
THE CAMPAIGN SUPPORTS FAMILIES IN NEED IN THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
NOW THROUGH DECEMBER 16TH, INDIVIDUALS INTERESTED IN DONATING MAY DROP OFF NEW OR GENTLY USED WINTER WEAR SUCH AS COATS, HATS, GLOVES/MITTENS, BOOTS, SWEATERS, AND LONG PANTS FOR TODDLERS, YOUTH, AND TEENS AT YOUR LOCAL SCHOOL OFFICE,
YOU MAY ALSO DONATE AT THE DISTRICT’S DOWNTOWN OFFICE AT 627 4TH STREET OR AT THE FOUNDATION OFFICE AT THE CLARK EARLY CHILDHOOD CENTER AT 4315 HAMILTON BLVD.
PERSONAL CARE HYGIENE ITEMS AND LAUNDRY DETERGENT ARE ALSO BEING COLLECTED AND INDIVIDUALS MAY ALSO GIVE MONETARY DONATIONS TO PURCHASE NEEDED ITEMS.