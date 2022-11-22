SIOUX CITY POLICE PROVIDE HOLIDAY HELPING HAND

SIOUX CITY POLICE OFFICERS ARE PROVIDING A HELPING HAND TO THOSE IN NEED THIS THANKSGIVING HOLIDAY.
SGT. TOM GILL SAYS SEVERAL OFFICERS WERE AT THE SIOUXLAND SOUP KITCHEN AT 717 WEST 7TH ON TUESDAY:
PDHELP OC……..SERVE THOSE MEALS. :08
THE OFFICERS SERVED THE MEALS FROM 4P-UNTIL 6PM AND REGULARLY HELP OUT AT THE SOUP KITCHEN.
OTHER OFFICERS WERE AT THE HAMILTON HY-VEE TUESDAY AFTERNOON TO PICK UP THANKSGIVING MEALS TO BE DELIVERED TO LOCAL FAMILIES:
PDHELP2 OC………HOLIDAY SEASON. :17
THE POLICE OFFICERS ASSOCIATION, ADMINISTRATION AND CIVIL EMPLOYEES ALL DONATE MONEY TO PAY FOR THE MEALS FROM HY-VEE, WHICH ALSO CONTRIBUTES TO THE EFFORT.
THE FAMILIES RECEIVING THE MEALS ARE REFERRED TO THE POLICE BY CHURCHES AND OTHER GROUPS.