IOWA JOB OUTLOOK REMAINS POSITIVE OVERALL

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE INCHED UP SLIGHTLY IN OCTOBER TO TWO-POINT-NINE PERCENT.
WORKFORCE DEVELOPMENT SPOKESPERSON, JESSE DOUGHERTY SAYS THERE ARE POSITIVE SIGNS DESPITE THE INCREASE.
IAJOB5 OC……..SEEN THAT” :22
HE SAYS THE LABOR PARTICIPATION RATE IS ONE OF THE STRENGTHS OF IOWA’S ECONOMY.
IAJOB6 OC………..PERCENT PREPANDEMIC” :15
HE SAYS THE GROWTH IN JOBS HIT A KEY MARK.
IAJOB7 OC….ABOVE THAT. :12
DOUGHERTY SAYS INFLATION AND OTHER FACTORS STILL CREATE SOME HEADWINDS FOR EMPLOYERS — BUT HE SAYS THE ECONOMY CONTINUES TO BE POSITIVE FOR WORKERS LOOKING FOR A JOB, OR LOOKING TO MOVE UP.