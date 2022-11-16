THUNE RE-ELECTED TO GOP SENATE WHIP POST

U.S. SENATOR JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA HAS BEEN UNANIMOUSLY REELECTED BY THE SENATE REPUBLICAN CONFERENCE TO SERVE A THIRD TERM AS WHIP FOR THE 118TH CONGRESS:
THUNE SAYS HE LOOKS FORWARD TO WORKING WITH THE ENTIRE CONFERENCE TO UNITE IN THE FIGHT TO ADVANCE REPUBLICAN PRINCIPLES AND DELIVER COMMONSENSE SOLUTIONS FOR FAMILIES, FARMERS, AND BUSINESSES ACROSS THE COUNTRY.
THUNE HAS SERVED AS THE REPUBLICAN WHIP SINCE 2019.
HE CURRENTLY SERVES ON THE SENATE AGRICULTURE, NUTRITION, AND FORESTRY COMMITTEE; THE COMMITTEE ON FINANCE; AND THE COMMERCE, SCIENCE, AND TRANSPORTATION COMMITTEE.