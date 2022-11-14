THUNE SAYS DIVIDED CONTROL IN GOVERNMENT ISN’T A ROADBLOCK

IT APPEARS THAT DEMOCRATS WILL CONTINUE TO HAVE MAJORITY CONTROL OF THE US SENATE, WHILE THE HOUSE IS STILL UNDECIDED BUT MAY HAVE A SLIM REPUBLICAN MAJORITY.
SOUTH DAKOTA REPUBLICAN SENATOR JOHN THUNE SAYS DIVIDED CONTROL IS NOT NECESSARILY A ROADBLOCK TO PROGRESS:
DIVIDED1 OC…….CAN WORK :21
THUNE SAYS IT WILL TAKE SOME TIME TO SORT OUT ALL THE ELECTION RESULTS:
DIVIDED2 OC……..GOOD OF THE COUNTRY :13
SENATE REPUBLICANS WILL VOTE ON THEIR LEADERSHIP THIS WEEK.
THUNE HAS BEEN THE NUMBER TWO GOP LEADER BEHIND SENATE MINORITY LEADER MITCH MCCONNELL OF KENTUCKY.