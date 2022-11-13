B-17 BOMBER THAT FLEW IN SIOUX CITY CRASHES IN TEXAS

AUTHORITIES IN TEXAS SAY SIX PEOPLE WERE KILLED AFTER TWO HISTORIC MILITARY PLANES OF THE COMMEMORATIVE AIR FORCE COLLIDED AND CRASHED TO THE GROUND SATURDAY AFTERNOON DURING A DALLAS AIR SHOW.
ONE OF THE PLANES WAS A B-17 BOMBER KNOWN AS “TEXAS RAIDERS” THAT FLEW IN SIOUX CITY IN MID-JULY FOR THE 80TH ANNIVERSARY OF SIOUX GATEWAY AIRPORT.
THE RESTORED WORLD WAR TWO BOMBER COLLIDED WITH A P-63 KINGCOBRA VINTAGE FIGHTER PLANE,
LARRY FINLEY, DIRECTOR OF SIOUX CITY’S MID AMERICA MUSEUM OF AVIATION AND TRANSPORTATION, SAYS THE TWO PILOTS AND THE BOMBER’S CREW MEMBERS WERE ALL VETERAN FLIERS:
AIRCRASH1 OC………….EXPERIENCED GROUP. :16
VIDEOS SHOT BY SPECTATORS AT THE EVENT SHOW THE KINGCOBRA FLY INTO THE BOMBER, CAUSING THEM TO IMMEDIATELY CRASH TO THE GROUND AND EXPLODE.
THE NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD HAD TAKEN CONTROL OF THE CRASH SCENE AND FINLEY SAYS THE INVESTIGATION OF WHAT HAPPENED WILL LIKELY TAKE MONTHS:
AIRCRASH2 OC……….HUMAN ERROR. :23
FINLEY SAYS THE TEXAS RAIDERS WAS ONE OF JUST TEN B-17’S STILL IN EXISTENCE, AND ONLY A COUPLE OF THEM WERE FLYING:
AIRCRASH3 OC………….TWO YEARS. :15
BACK IN JULY, THE TEXAS RAIDERS FLEW FOR A WEEK IN SIOUX CITY, WITH OVER A HUNDRED PEOPLE BOOKING FLIGHTS ON THE VINTAGE AIRCRAFT.
PHOTO BY COMMEMORATIVE AIR FORCE