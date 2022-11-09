SOUTH DAKOTA CAN’T PRINT MOTOR VEHICLE TITLES

DUE TO PAPER SUPPLY ISSUES, THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF REVENUE’S MOTOR VEHICLE DIVISION HAS STOPPED PRINTING PAPER TITLES EFFECTIVE IMMEDIATELY.
THE PAPER USED FOR PRINTING TITLES IS VERY UNIQUE AS IT HAS BUILT IN SECURITY FEATURES TO PREVENT FRAUD.
THE DEPARTMENT ANTICIPATES BEING ABLE TO START PRINTING PAPER TITLES IN MID-FEBRUARY OF 2023.
IF AN INDIVIDUAL HAS A LEGITIMATE REASON FOR ACQUIRING A PAPER TITLE, THEY CAN REQUEST ONE ONLINE.
ALL REQUESTS WILL BE REVIEWED AND PROCESSED AS PAPER SUPPLIES ALLOW.
TITLES ARE STILL BEING PROCESSED AND INDIVIDUALS ARE ABLE TO CHECK THE STATUS OF THEIR PAPERWORK USING THEIR VIN NUMBER ONLINE AT: