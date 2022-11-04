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END OF DAYLIGHT SAVINGS TIME MEANS CHANGE YOUR SMOKE ALARM BATTERIES

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Woody Gottburg
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DAYLIGHT SAVINGTIME ENDS THIS WEEKEND.
THAT MEANS IT’S TIME TO CHANGE YOUR CLOCKS BACK AN HOUR.

IT ALSO MEANS IT IS TIME TO CHANGE THE BATTERIES IN YOUR SMOKE AND C-O ALARMS.

SIOUX CITY FIRE RESCUE SUGGESTS CHANGING YOUR SMOKE ALARM BATTERIES AT LEAST TWICE A YEAR.

THEY USE THE BEGINNING AND END OF DAYLIGHT SAVING TIME EACH FALL AND SPRING AS A REMINDER.

FIRE OFFICIALS ALSO RECOMMEND TO TEST YOUR SMOKE ALARMS MONTHLY AND WHILE REPLACING YOUR BATTERIES, REMEMBER TO CHECK THE AGE OF YOUR ALARM.

IF A SMOKE ALARM IS MORE THAN TEN YEARS OLD, IT SHOULD BE REPLACED.

IF YOU HAVE HARD-WIRED SMOKE ALARMS, THEY ALSO REQUIRE BATTERY REPLACEMENT.

SIOUX CITY FIRE RESCUE OFFERS A SAFE HOME PROGRAM WHERE THEY PROVIDE A FREE HOME INSPECTION AND INSTALL UP TO 2 FREE ALARMS IN YOUR HOME.

CONTACT THE FIRE PREVENTION BUREAU AT 712-279-6377

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