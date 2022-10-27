THREE CHARGED IN THEFT OF $ 9 MILLION IN FROZEN MEAT

THREE MEN FROM MIAMI ARE UNDER ARREST, ACCUSED OF STEALING NINE MILLION DOLLARS WORTH OF FROZEN BEEF AND PORK FROM MEATPACKING PLANTS IN IOWA, NEBRASKA AND FOUR OTHER STATES.
TERRY WAGNER, THE SHERIFF IN LANCASTER COUNTY, NEBRASKA, SAYS HIS DEPARTMENT STARTED CONNECTING THE DOTS AFTER FINDING EMPTY SEMI TRAILERS THAT HAD BEEN STOLEN FROM A GRAND ISLAND BEEF PACKER.
MEATTHEFT1 OC…….IT REALLY WAS.” :04
INVESTIGATORS FROM THE LANCASTER COUNTY, NEBRASKA SHERIFF’S OFFICE AND THE U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY HAVE IDENTIFIED 45 THEFTS SO FAR.
MEATTHEFT2 OC……..AND WISCONSIN.” :07
IT WAS A HIGHLY SOPHISTICATED ORGANIZED CRIMINAL ENTERPRISE ACCORDING TO THE U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY.
THE NEBRASKA SHERIFF SAYS IN MANY INSTANCES IT APPEARS THE MEN DROVE INTO AN AREA IN A SEMI TRACTOR AND HOOKED IT UP TO A TRAILER THAT HAD BEEN LOADED WITH FROZEN MEAT.
MEATTHEFT3 OC……….TAKE OFF.” :09
FEDERAL INVESTIGATORS USED ELECTRONIC SURVEILLANCE TO TRACK THREE SEMI TRACTOR TRAILERS WITH MORE THAN HALF A MILLION DOLLARS WORTH OF STOLEN MEAT TO FLORIDA LAST THURSDAY.
MEATTHEFT4 OC………ON THIS CASE.” :08
SOUTH SIOUX CITY POLICE CONFIRM A TRAILER OF MEAT WAS STOLEN IN DAKOTA COUNTY EARLIER THIS YEAR.
ON SEPTEMBER 1ST, 100-THOUSAND DOLLARS WORTH OF PORK WAS STOLEN FROM THE J-B-S PLANT IN OTTUMWA, BUT THERE’S BEEN NO OFFICIAL CONFIRMATION THAT THOSE CASES ARE AMONG THE 45 MEAT THEFTS IDENTIFIED BY THE NEBRASKA SHERIFF.