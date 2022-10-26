SUSPECT CHARGED IN JACKSON STREET STANDOFF

A SUSPECT IS IN CUSTODY FACING CRIMINAL CHARGES FOLLOWING AN ARMED STANDOFF IN SIOUX CITY ON JACKSON STREET TUESDAY NIGHT.
THE INCIDENT STARTED WITH SIOUX CITY FIRE RESCUE BEING DISPATCHED TO AN APARTMENT AT 1311 JACKSON STREET FOR A POSSIBLE STRUCTURE FIRE.
WHEN THEY ARRIVED, FIRE PERSONNEL FOUND A MALE PARTY WITH A GUN WHO WAS EXPERIENCING A MENTAL HEALTH CRISIS AND MAKING THREATS.
SIOUX CITY POLICE WERE THEN CALLED TO THE SCENE AND BEGAN NEGOTIATIONS WITH THE MALE, IDENTIFIED AS SALVADOR PEREZ-GARCIA, WHO WAS ALONE INSIDE HIS APARTMENT.
POLICE SAY PEREZ-GARCIA BRANDISHED HIS FIREARM AND THREATED TO COME OUT SHOOTING.
THE SWAT TEAM AND NEGOTIATORS WERE CALLED TO THE SCENE ALONG WITH DEPUTIES FROM THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
PEREZ-GARCIA FINALLY PUT DOWN THE FIREARM AND SURRENDERED TO POLICE PEACEFULLY.
HE IS CHARGED WITH INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, FALSE REPORTS, AND HARASSMENT FIRST DEGREE.