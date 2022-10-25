GREENWELL UPDATES SCHOOL SUPT. SEARCH

THE SEARCH FOR SIOUX CITY’S NEXT PUBLIC SCHOOL SUPERINTENDENT IS CONTINUING.
SCHOOL BOARD PRESIDENT DAN GREENWELL GAVE AN UPDATE AT MONDAY NIGHT’S BOARD MEETING:
SUPT1 OC………WERE CITIZENS. :23
GREENWELL SAYS THE OFFICIAL APPLICATION PROCESS HAS NOW BEEN LAUNCHED:
SUPT2 OC………DECEMBER 12TH. :11
THE BOARD WILL START REVIEWING APPLICATIONS WITH THEIR SEARCH FIRM AROUND JANUARY 5TH TO NARROW THE FIELD:
SUPT3 OC………WEATHER PERMITTING. :15
THOSE FINALISTS WITH MEET WITH SCHOOL STAFF AND THE PUBLIC.
GREENWELL SAYS THE BOARD MEMBERS WILL NOT BE ENDORSING ANY OF THE APPLICANTS:
SUPT4 OC………..ALL POTENTIAL CANDIDATES. :20
THE SURVEY RESULTS ARE AVAILABLE ON THE SCHOOL DISTRICT’S WEBSITE.