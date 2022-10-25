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GRASSLEY UPSET OVER USE OF U.S. OIL RESERVES

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Woody Gottburg
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U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE IS NOT TOO WORRIED ABOUT THE COUNTRY’S OIL RESERVES BEING DEPLETED BY PRESIDENT BIDEN EFFORTS TO STEM THE RISING PRICE OF A GALLON OF GASOLINE:

OIL4 OC……..GONNA BE DONE. :16

GRASSLEY IS UPSET THOUGH, ABOUT THE NEED TO EVEN TAP INTO THOSE RESERVES:

OIL5 OC……….DURING WARTIME. :28

GRASSLEY SAYS IT’S TAKEN JUST TWO YEARS FOR AMERICA TO GO FROM BEING AN ENERGY INDEPENDENT NATION TO A DEPENDENT ONE:

OIL6 OC……..TWO WEEKS AGO. :23

GRASSLEY MADE HIS REMARKS DURING HIS WEEKLY INTERVIEW WITH IOWA NEWS DIRECTORS.

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Woody Gottburg

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