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DAY OF THE DEAD ACTIVITIES UNDERWAY AT PUBLIC MUSEUM

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Woody Gottburg
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ACTIVITIES CELEBRATING “DIA DE LOS MUERTOS” OR DAY OF THE DEAD IN ENGLISH AND SPANISH ARE UNDERWAY AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.

MUSEUM EDUCATION CURATOR THERESA WEAVER-BASYE SAYS THE DAY OF THE DEAD CELEBRATES FRIENDS AND FAMILY WHO HAVE PASSED AWAY.

DAYDEAD1 OC………..AZTEC LANGUAGE. :20

SHE SAYS ALTARS CREATED BY LOCAL FAMILY MEMBERS ARE ON DISPLAY AT THE MUSEUM, WHICH INCLUDE MARIGOLDS AND FAVORITE OR MEANINGFUL ITEMS OF THE DECEASED:

DAYDEAD2 OC………..LOVED ONES. :16

THE MUSEUM WILL HOST OTHER ACTIVITIES INCLUDING ONE THURSDAY EVENING:

DAYDEAD3 OC……… THE ALTARS. :22

THE ALTARS WILL BE ON DISPLAY THROUGH NOVEMBER 5TH.

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