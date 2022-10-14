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MOUNTAIN LION SIGHTINGS CONTINUE IN IOWA

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Woody Gottburg
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PETE HILDRETH OF THE IOWA D-N-R GAVE THE NATURAL RESOURCES COMMISSION AN UPDATE ON RECENT MOUNTAIN LION SIGHTINGS THIS WEEK.

HILDRETH SAYS THE NUMBER OF MOUNTAIN LIONS IN IOWA IS STILL VERY SMALL.

MTLION1 OC………IN IOWA” :11

HE SAYS THE ANIMALS ARE CAPABLE OF MOVING LONG DISTANCES ACROSS THE STATE.

MTLION2 OC………:AND NEBRASKA” :10

HILDRETH SAYS THE D-N-R’S GOALS ARE TO NOTIFY THE PUBLIC IN A TIMELY MANNER OF SIGHTINGS, AND PROVIDE TECHNICAL ASSISTANCE TO INDIVIDUALS AND COMMUNITIES REGARDING THE BEST AVAILABLE SCIENTIFIC INFORMATION.

MTLION3 OC………110 YEARS” :09

HILDRETH SAYS ONE THING HE HEARS IS THAT PEOPLE ARE MORE APT TO BE KILLED BY A DOG OR STRUCK BY LIGHTNING THAN BEING ATTACKED BY A MOUNTAIN LION.

HE TOLD THE GROUP THE ADVENT OF TRAIL AND OTHER CAMERAS HAS LED TO MORE VIDEOS SHOWING THE ANIMALS, INCLUDING SEVERAL RECENTLY IN THE STATE.

FILE PHOTO

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