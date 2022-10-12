IOWA BOTTLE BILL CHANGES ONE STEP CLOSER

THE PROCESS FOR CHANGING IOWA’S BOTTLE AND CAN DEPOSIT LAW IS ENTERING THE FINAL STEPS AFTER THE ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMISSION GAVE ITS INITIAL APPROVAL TO THE RULES.
D-N-R LAND QUALITY BUREAU CHIEF AMIE DAVIDSON SAYS THE RULES NOW GET ONE MORE EDITORIAL REVIEW.
BOT1 OC….ON THEM :14
THE COMMENT PERIOD WILL END NOVEMBER 22.
BOT2 OC….FINAL RULES :22
SHE SAYS THEY’VE HEARD FROM AROUND 65 PEOPLE DURING THE INFORMAL COMMENT PERIOD.
BOT3 OC….ALLOWS :22
THE LAW ALLOWS RETAILERS TO OPT OUT OF TAKING BACK EMPTY CANS AND BOTTLES AND PAYING THE DEPOST TO CUSTOMERS IF THEY ARE WITHIN SET DISTANCES OF A RECYCLING FACILITY. DAVIDSON SAYS THE RULES SHOULD BE IN PLACE BY THE FIRST OF THE YEAR.
BOT4 OC….TO HAPPEN :20
THE CHANGES IN THE 44 YEAR OLD BOTTLE BILL WERE APPROVED IN THE LAST SESSION OF THE IOWA LEGISLATURE AND SIGNED INTO LAW BY GOVERNOR REYNOLDS AFTER YEARS OF LAWMAKERS TRYING TO DO SOMETHING WITH THE BILL.
RADIO IOWA