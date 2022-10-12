BROCK FARMLAND AUCTION SETS NEW PRICE RECORD

A NEW RECORD FOR THE PRICE OF AN ACRE OF FARMLAND IN IOWA HAS BEEN SET.
AUCTIONEER BRUCE BROCK OF BROCK AUCTION COMPANY SOLD 55 ACRES IN PLYMOUTH COUNTY FOR OVER $26,000 AN ACRE ON MONDAY:
BROCK12 OC…….STATE OF IOWA. :26
BROCK SAYS THE LAND WILL REMAIN AS FARMLAND, AS A NEIGHBOR BOUGHT THE 55 ACRES:
BROCK13 OC………OFF IT. :25
THE VETERAN AUCTIONEER SAYS THERE WAS SPIRITED BIDDING FOR THE LAND:
BROCK14 OC……..DOLLARS PER ACRE. :12
BROCK SAYS PRICES FOR LAND IN THAT AREA OF PLYMOUTH COUNTY REMAIN STRONG:
BROCK15 OC……….250. :25
HE SAYS THE COMPETITIVE BIDDING GIVES EVERYONE A SENSE OF FAIRNESS, AND THE FARM BROUGHT WHAT THE MARKET WAS WILLING TO PAY.