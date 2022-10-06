NOLL APPOINTED AS DISTRICT ASSOCIATE JUDGE

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS APPOINTED AN AKRON, IOWA WOMAN AS A DISTRICT ASSOCIATE JUDGE IN JUDICIAL DISTRICT 3B.
JESSICA NOLL CURRENTLY SERVES AS A MAGISTRATE IN WOODBURY COUNTY AND PRACTICES LAW WITH DECK LAWFIRM IN SIOUX CITY.
NOLL RECEIVED HER UNDERGRADUATE AND LAW DEGREES FROM THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA.
SHE FILLS A VACANCY CREATED BY THE ADDITION OF FOUR NEW DISTRICT ASSOCIATE JUDGE POSITIONS AUTHORIZED BY THE STATE LEGISLATURE IN THIS YEAR’S SESSION.
DISTRICT 3B INCLUDES CRAWFORD, IDA, MONONA, PLYMOUTH, SIOUX, AND WOODBURY COUNTIES.