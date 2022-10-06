IA UTILITIES BOARD DENIES CARBON PIPELINE ENVIRONMENTAL STUDY

THE IOWA UTILITIES BOARD HAS ISSUED AN ORDER THAT DENIES A REQUEST FOR AN ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY REGARDING THE PROPOSED CARBON CAPTURE PIPELINE BY SUMMIT CARBON SOLUTIONS.
THE REQUEST FOR THE STUDY WAS FILED BY THE WINNEBAGO TRIBE OF NEBRASKA BACK ON JUNE 2ND.
THE ORDER STATES THAT THE UTILITIES BOARD WILL CONSIDER SPECIFIC ENVIRONMENTAL ISSUES RAISED BY THE I-U-B AND THE PARTIES IN THE SUMMIT CARBON DOCKET AS PART OF THE PUBLIC EVIDENTIARY HEARING AND IN CONSIDERATION OF WHETHER TO GRANT SUMMIT CARBON A HAZARDOUS LIQUID PIPELINE PERMIT.
THE BOARD STATED IN THE ORDER THAT IT DOES NOT CONSIDER A SEPARATE STUDY AS REQUIRED BY FEDERAL REGULATIONS, TO BE NECESSARY TO FULFILL ITS STATUTORY REQUIREMENTS IN CONSIDERING WHETHER TO GRANT THE PERMIT REQUESTED.
THE ORDER REFERENCED A SIMILAR REQUEST MADE WITH REGARD TO THE DAKOTA ACCESS PIPELINE IN MARCH OF 2016.