NEBRASKA WOMAN CHARGED IN PLOT TO MURDER 5 PEOPLE

INVESTIGATORS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL HAVE ARRESTED A WOMAN FOLLOWING THE DISCOVERY OF AN ATTEMPTED MURDER PLOT INVOLVING FIVE POTENTIAL VICTIMS.
LAST WEEK THE GOSPER COUNTY SHERIFF’S OFFICE RECEIVED A REPORT FROM A CONCERNED CITIZEN REGARDING SUSPICIOUS COMMENTS MADE BY AN ELWOOD WOMAN.
A NEBRASKA STATE PATROL INVESTIGATOR, WORKING UNDERCOVER, CONTACTED THE WOMAN, IDENTIFIED AS 39-YEAR-OLD VALERIE MILLER.
FOLLOWING AN ONLINE CONVERSATION, MILLER AGREED TO MEET THE UNDERCOVER INVESTIGATOR IN PERSON.
DURING A MONDAY MEETING IN LEXINGTON, THE INVESTIGATOR LEARNED MILLER WAS SEEKING TO HAVE FIVE SPECIFIC PEOPLE KILLED.
MILLER THEN ATTEMPTED TO HIRE THE INVESTIGATOR TO CARRY OUT THE MURDERS.
AFTER THE MEETING, MILLER DROVE FOR APPROXIMATELY TWO MILES, WHERE TROOPERS PERFORMED A FELONY TRAFFIC STOP.
SHE WAS TAKEN INTO CUSTODY WITHOUT INCIDENTTO THE DAWSON COUNTY JAIL FOR CONSPIRACY TO COMMIT MURDER, FIVE COUNTS OF ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER, AND MAKING TERRORISTIC THREATS.