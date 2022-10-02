REYNOLDS APPROVES HARVEST TRUCK WEIGHT LIMIT WAIVER

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A PROCLAMATION RELATING TO THE WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN, FERTILIZER AND MANURE.
THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND CONTINUES THROUGH OCTOBER 30TH. THE PROCLAMATION ALLOWS VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, HAY, STRAW, SILAGE, STOVER, FERTILIZER AND MANURE TO BE OVERWEIGHT WITHOUT A PERMIT, BUT NOT EXCEEDING 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT.
THE PROCLAMATION APPLIES TO LOADS TRANSPORTED ON ALL HIGHWAYS WITHIN IOWA EXCLUDING THE INTERSTATE SYSTEM AND THOSE WHICH DO NOT EXCEED A MAXIMUM OF 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT, DO NOT EXCEED MAXIMUM AXLE WEIGHT BY MORE THAN 12.5 PERCENT, DO NOT EXCEED THE LEGAL MAXIMUM AXLE WEIGHT LIMIT OF 20,000 POUNDS, AND COMPLY WITH POSTED LIMITS ON ROADS AND BRIDGES.