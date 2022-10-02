Home Local News 185TH AIR GUARD PROJECT HELPS WOODBINE SCHOOL DISTRICT

185TH AIR GUARD PROJECT HELPS WOODBINE SCHOOL DISTRICT

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Woody Gottburg
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The aluminum frame of a large tension fabric structure raised by members of the Iowa Air National Guard near the Woodbine, Iowa high school on September 28, 2022. Iowa Air Guard members were asked to help build the donated structure that will be used to house DOD personal traveling to Woodbine taking part in an Innovative Readiness Training building project in Woodbine in the coming months. U.S. Air National Guard photo Senior Master Sgt. Vincent De Groot

MEMBERS OF SIOUX CITY’S 185TH IOWA NATIONAL GUARD HAVE BEEN IN WOODBINE, BUILDING A GIANT TENSION FABRIC STRUCTURE THAT IS A PRECURSOR TO AN INNOVATIVE READINESS TRAINING MISSION SOON TO TAKE PLACE AT THE WOODBINE HIGH SCHOOL.

WOODBINE SCHOOL SUPERINTENDENT JUSTIN WAGNER, WHO ALSO SERVES AS A COLONEL WITH THE 185TH, SAYS THE FABRIC STRUCTURE WILL INITIALLY HOUSE TEAMS OF U.S. MILITARY MEMBERS TRAVELING TO THE AREA TO HELP CONSTRUCT A NEW IGNITE PATHWAYS BUILDING ALREADY UNDER CONSTRUCTION IN WOODBINE:

WOODBINE1 OC…………YOU KNOW PROJECT. :20

WAGNER REQUESTED THE SUPPORT OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE IRT PROGRAM TO HELP CONSTRUCT THE NEW IGNITE BUILDING AS WELL AS THE ACCOMPANYING TFS STRUCTURE.

WOODBINE2 OC…….IN IOWA. :25

THIS IS THE FIRST EVER IRT PROJECT TAKING PLACE IN IOWA.
AS PART OF THEIR ANNUAL TRAINING, IOWA GUARD MEMBERS FROM THE 185TH ARW SET UP THE PRIVATELY DONATED 30,000 SQUARE FOOT TFS STRUCTURE IN WOODBINE.

Airman Jorge Morales uses a pneumatic hammer to drive a stake into the footing of a large tension fabric structure while Senior Master Sgt. Brad Rose uses a sledgehammer to start a stake on the opposite end in Woodbine, Iowa on September 28, 2022.  Airmen from the Iowa Air National Guard’s 185th Air Refueling Wing Civil Engineering Squadron were asked to help build the donated structure that will be used to house DOD personal traveling to Woodbine, taking part in an Innovative Readiness Training building project here in the coming months.
U.S. Air National Guard photo Senior Master Sgt. Vincent De Groot

WAGNER SAYS WHEN CONSTRUCTION ON THE ADJACENT IGNITE BUILDING IS COMPLETE, THE SCHOOL PLANS TO USE THE TFS BUILDING AS IN INDOOR ATHLETIC FACILITY.

WOODBINE3 OC…SPECIAL TO US. :14

THE IGNITE BUILDING PROJECT SCHEDULED TO BE COMPLETE AT THE BEGINNING OF THE 2023 SCHOOL YEAR.

COLONEL WAGNER ALSO SERVES AS THE VICE WING COMMANDER WITH THE 185TH AIR REFUELING WING IN SIOUX CITY AS A TRADITIONAL GUARD MEMBER.

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