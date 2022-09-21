SEPTEMBER 30TH HEARING SET FOR NAVIGATOR CARBON SURVEY DISPUTE

A JUDGE HAS SET A SEPTEMBER 30TH HEARING ON A WOODBURY COUNTY COUPLE’S REQUEST THAT A CARBON PIPELINE DEVELOPER BE AT LEAST TEMPORARILY BARRED FROM CONDUCTING SURVEYS ON THEIR LAND.
NAVIGATOR HEARTLAND GREENWAY HAS SUED WILLIAM AND VICKI HULSE OF MOVILLE, ACCUSING THE COUPLE OF VIOLATING A STATE LAW THAT ALLOWS ITS AGENTS ACCESS TO LAND ALONG ITS PROPOSED PIPELINE ROUTE.
THE HULSES HAVE FILED A COUNTER CLAIM, ARGUING THE LAW IS AN UNCONSTITUTIONAL TAKING OF PRIVATE LAND.
BRIAN RICKERT, AN ATTORNEY FOR THE PIPELINE DEVELOPER, URGED THE JUDGE TO EXPEDITE THE CASE.
HULSE1 OC……..SURVEYING DONE.” :11
BRIAN JORDE, THE COUPLE’S ATTORNEY, TOLD JUDGE ROGER SAILER THERE’S NO LEGAL DEADLINE FOR COMPLETING THE LAND SURVEYS ALONG THE PIPELINE ROUTE.
HULSE2 OC…….ON FILE. :11
JUDGE SAILER, WHO HELD A STATUS HEARING ON THE DISPUTE LET BOTH ATTORNEYS PRESENT SOME INITIAL ARGUMENTS THIS (WEDNESDAY) MORNING.
NAVIGATOR’S ATTORNEY ACCUSED PIPELINE CRITICS OF USING THE COURT TO TRY TO SLOW DOWN THE PROJECT.
HULSE3 OC……..THESE SITUATIONS. :13
JORDE, THE ATTORNEY FOR THE COUPLE REFUSING TO LET PIPELINE SURVEYORS ON THEIR PROPERTY, TOLD THE JUDGE HE’LL BE CITING A RECENT SUPREME COURT OPINION ON PROPERTY RIGHTS.
HULSE4 OC………CANNOT GO BACK.” :09
JORDE HAS FILED SIMILAR CLAIMS FOR LANDOWNERS IN CLAY AND BUTLER COUNTIES.
NAVIGATOR IS ALSO SUING A SIOUX RAPIDS MAN AND TWO BUTLER COUNTY PROPERTY OWNERS WHO HAVE REFUSED TO ALLOW THE PIPELINE’S SURVEYORS ON THEIR PROPERTY.