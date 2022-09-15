PAPER BALLOTS HELP KEEP IOWA ELECTIONS SECURE

IOWA SECRETARY OF STATE PAUL PATE AND HIS BIPARTISAN AUDITORS ADVISORY GROUP ARE UNITING TO DISPEL ELECTION MISINFORMATION AND DISINFORMATION AHEAD OF THE 2022 GENERAL ELECTION.
PATE SAYS THERE HAS BEEN A RECENT INCREASE IN THE SPREAD OF FALSE CLAIMS REGARDING ELECTIONS IN IOWA:
PATE11 OC……….PROTECTIONS. :18
PATE AND THE COUNTY AUDITORS STAND UNITED IN THEIR SUPPORT OF THE TEAMS OF POLL WORKERS THAT WILL WORK AT VOTING SITES THIS NOVEMBER:
PATE12 OC……….DESERVE RESPECT. :09
PATE SAYS THEY WANT VOTERS TO KNOW THAT THEY ARE DEDICATED TO PROTECTING THEIR VOTE.
THE SECRETARY’S OFFICE DEVELOPED AN ELECTION SECURITY IN IOWA WEBPAGE TO COUNTER MISINFORMATION AND DISINFORMATION.