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ROUNDS BARRED FROM RUSSIA TRAVEL

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Woody Gottburg
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SOUTH DAKOTA SENATOR MIKE ROUNDS IS AMONG THE LATEST AMERICANS TO BE BANNED FROM TRAVELING TO RUSSIA BY THE RUSSIAN GOVERNMENT.

ROUNDS SAYS HE ISN’T SURE WHAT BROUGHT THAT ABOUT:

BAN1 OC……..THE UNITED STATES. :20

ROUNDS SAYS HE HAS BEEN WORKING ON CYBER SECURITY CHANGES AIMED AT RUSSIAN HACKERS:

BAN2 OC……….OF THOSE THINGS. :17

ROUNDS SAYS THE BANS ON A NUMBER OF AMERICANS AND ALLIES ARE A REACTION TO SANCTIONS RUSSIA IS FACING:

BAN3 OC…….BAD POSITION :23

ROUNDS HAS BEEN A STRONG SUPPORTER OF PROVIDING WEAPONS AND OTHER MILITARY RESOURCES TO UKRAINE IN THEIR WAR WITH RUSSIA.

Jerry Oster WNAX

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