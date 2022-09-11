SIOUX CITY MAN CHARGED IN GUN RELATED INCIDENT

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED IN A GUN RELATED INCIDENT THAT OCCURRED AUGUST 29TH IN THE 1000 BLOCK OF PIERCE STREET.
44-YEAR-OLD RICO WILLIS OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH GOING ARMED WITH INTENT, POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, AND KEEPING A DISORDERLY HOUSE.
POLICE SAY ON AUGUST 29TH WILLIS FOLLOWED AN ADULT-MALE THAT HE KNEW BACK TO HIS APARTMENT BUILDING WHERE HE THE MAN, POINTED A HANDGUN AT HIM, AND PULLED THE TRIGGER.
WHEN THE GUN FAILED TO FIRE, WILLIS RELOADED THE FIREARM AND STRUCK THE VICTIM WITH IT, CAUSING THE GUN TO FIRE.
NO ONE WAS INJURED BY THE GUNFIRE AND NO PROPERTY WAS DAMAGED.
POLICE SAY THERE WAS A DISPUTE OVER A LOVE INTEREST BETWEEN THE TWO MEN.
WILLIS WAS TAKEN INTO CUSTODY FRIDAY WHEN OFFICERS SERVED A SEARCH WARRANT ON WILLIS’S RESIDENCE AND LOCATED THE FIREARM AS WELL AS MARIJUANA AND DRUG PARAPHERNALIA.
WILLIS IS A CONVICTED FELON AND IS PROHIBITED FROM POSSESSING FIREARMS.