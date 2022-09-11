NORTHWESTERN COLLEGE SETS ENROLLMENT RECORD

NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY HAS SET ENROLLMENT RECORDS FOR THE FOURTH CONSECUTIVE YEAR.
THIS FALL’S ENROLLMENT IS 1,712, UP MORE THAN 8% FROM LAST YEAR’S RECORD OF 1,585.
THIS YEAR’S FIGURES INCLUDE THE HIGHEST NUMBER OF NEW TRADITIONAL UNDERGRADUATE STUDENTS AND TRANSFERS IN SIX YEARS, 321 STUDENTS.
NORTHWESTERN HAS SET ANOTHER RECORD WITH 531 GRADUATE STUDENTS ENROLLED IN MASTER’S DEGREE PROGRAMS IN EDUCATION, PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES, AND COUNSELING, WHICH IS UP FROM 500 LAST YEAR.
A HIGH FRESHMAN-TO-SOPHOMORE RETENTION RATE OF 78.3% ALSO CONTRIBUTED TO THIS YEAR’S ENROLLMENT RECORD.