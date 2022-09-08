AUTHORITIES INVESTIGATE SHOOTING DEATH NEAR WISNER

THE NEBRASKA STATE PATROL IS INVESTIGATING A SHOOTING DEATH THAT OCCURRED WEDNESDAY EVENING IN RURAL WAYNE COUNTY.
THE WAYNE COUNTY SHERIFF’S OFFICE INITIALLY RESPONDED TO THE INCIDENT AROUND 7:15 P.M. AT A RESIDENCE AT 320 Y ROAD, NORTH OF WISNER.
DEPUTIES FOUND A MALE VICTIM WITH A GUNSHOT WOUND.
THE VICTIM, 65-YEAR-OLD GERALD RUSKAMP, WAS TRANSPORTED TO THE HOSPITAL WHERE HE WAS PRONOUNCED DECEASED.
THE SHERIFF’S OFFICE REQUESTED THAT THE STATE PATROL LEAD THE INVESTIGATION.
TROOPERS AND DEPUTIES FROM WAYNE AND CUMING COUNTIES DISCOVERED A MARIJUANA GROWING OPERATION ON THE PROPERTY.
THEY ARRESTED TWO INDIVIDUALS, 30-YEAR-OLD CARL RUSKAMP AND 64-YEAR-OLD DUANE RUSKAMP ON CHARGES RELATED TO THE GROW OPERATION.
BOTH MEN WERE LODGED IN THURSTON COUNTY JAIL.
AT THIS TIME, THERE ARE NO SUSPECTS IN CUSTODY IN RELATION TO THE SHOOTING INVESTIGATION. WHICH IS CONTINUING.