TWO ARRESTED IN NEBRASKA ON DRUG & WEAPONS CHARGES

TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL HAVE ARRESTED TWO PEOPLE AFTER FINDING OVER 20 POUNDS OF SUSPECTED METHAMPHETAMINE DURING AN INVESTIGATION NEAR WINSIDE.
THE INCIDENT BEGAN WHEN RESIDENTS OF RURAL WINSIDE REPORTED TWO SUSPICIOUS INDIVIDUALS GOING THROUGH THEIR PROPERTY EARLY WEDNESDAY.
TROOPERS DISCOVERED THAT BOTH INDIVIDUALS WERE IN POSSESSION OF SUSPECTED METH AND LOCATED A HANDGUN, AS WELL AS A CATTLE PROD THAT HAD BEEN TAKEN FROM ANOTHER FARM.
ANOTHER BAG WAS FOUND IN THEIR TRUCK CONTAINING ABOUT A HALF POUND OF SUSPECTED METH.
TROOPERS ALSO FOUND ANOTHER BAG IN A FIELD WHICH CONTAINED AROUND 20 POUNDS OF SUSPECTED METH AND THREE GRAMS OF SUSPECTED FENTANYL.
THE SUSPECTS, 36-YEAR-OLD OSCAR VILLA AND 27-YEAR-OLD JOHANA MADRID, BOTH OF LOS ANGELES, CALIFORNIA, WERE ARRESTED.
VILLA WAS LODGED IN THE ANTELOPE COUNTY JAIL WHILE MADRID WAS BOOKED INTO THE DAKOTA COUNTY JAIL, BOTH ON DRUG AND WEAPONS CHARGES.