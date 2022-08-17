SC COMMUNITY THEATER CELEBRATES 75TH SEASON

THE SIOUX CITY COMMUNITY THEATER IS CELEBRATING ITS 75TH ANNIVERSARY THIS SEASON.
RICK MYERS IS PRESIDENT OF THEATER’S BOARD OF DIRECTORS AND SAYS A FULL SLATE OF ACTIVITIES IS PLANNED:
THEATER1 OC………FULL SWING. :14
THE FIRST STAGE PRODUCTION TAKES PLACE IN EARLY SEPTEMBER:
THEATER2 OC…….JUST HILARIOUS. :13
THAT IS FOLLOWED BY A HOLIDAY CLASSIC, AND LATER, AN ALL TIME FAVORITE:
THEATER3 OC…….WHICH IS OLIVER. :13
OLIVER WAS CHOSEN BY POPULAR DEMAND FROM A SURVEY OF AUDIENCE MEMBERS.
SEASON TICKETS FOR THE 75TH SEASON ARE AVAILABLE THROUGH THE BOX OFFICE TUESDAY THROUGH FRIDAY FROM 1PM UNTIL 5PM.