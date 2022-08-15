ROGERS SCHEDULED FOR DAKOTA COUNTY PLEA HEARING

A FORMER ASSISTANT COACH AT SOUTH SIOUX CITY HIGH SCHOOL WHO IS ACCUSED OF SEXUALLY ABUSING TWO FEMALE STUDENTS WILL HAVE A PLEA HEARING TUESDAY IN DAKOTA COUNTY DISTRICT COURT.
NATHAN ROGERS WAS ARRESTED TWO SEPARATE TIMES IN MARCH OF 2021 ON CHARGES THAT FOLLOWED AN INVESTIGATION THAT HE ALLEGEDLY SEXUALLY ASSAULTED THE GIRLS.
ROGERS HAD BEEN SCHEDULED FOR A PRE-TRIAL HEARING ON THE STATE CHARGES.
HE HAS PREVIOUSLY PLEADED GUILTY TO FEDERAL CHARGES OF PRODUCTION OF CHILD PORNOGRAPHY, AND IS DUE TO BE SENTENCED IN THAT CASE IN SEPTEMBER.