FATAL TWO VEHICLE CRASH IN DIXON COUNTY

ONE PERSON HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED IN A COLLISION BETWEEN A CAR AND A SEMI NEAR NEWCASTLE, NEBRASKA MONDAY MORNING.
THE DIXON COUNTY SHERIFF’ SAYS THE ACCIDENT CCURRED ON HIGHWAY 12, THREE MILES WEST OF NEWCASTLE AROUND 7:30 A.M.
THAT’S WHERE A WESTBOUND HONDA CIVIC COLLIDED WITH AN EASTBOUND SEMI TRUCK. THE DRIVER OF THE CAR WAS EJECTED FROM HIS VEHICLE AND PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THERE WAS NO REPORT OF INJURIES TO THE TRUCK DRIVER.
THE NAMES OF THE DRIVERS ARE NOT BEING RELEASED AT THIS TIME AND THE ACCIDENT IS STILL UNDER INVESTIGATION.