Home Local News ATTORNEYS FILE REQUEST TO REPEAL INJUNCTION AGAINST IOWA FETAL HEARTBEAT BILL Local News ATTORNEYS FILE REQUEST TO REPEAL INJUNCTION AGAINST IOWA FETAL HEARTBEAT BILL By Woody Gottburg - Aug 11, 2022 17 0 SHARE Facebook Twitter ATTORNEYS REPRESENTING GOVERNOR KIM REYNOLDS HAVE TAKEN THE FORMAL STEP OF ASKING A DISTRICT COURT TO LET A STATE LAW TAKE EFFECT THAT WOULD BAN MOST ABORTIONS IN IOWA. RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS. https://kscj.com/wp-content/uploads/2022/08/ABORTION.mp3 ABORTION OC………..SOQ. :41