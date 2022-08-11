Home Local News ATTORNEYS FILE REQUEST TO REPEAL INJUNCTION AGAINST IOWA FETAL HEARTBEAT BILL

ATTORNEYS FILE REQUEST TO REPEAL INJUNCTION AGAINST IOWA FETAL HEARTBEAT BILL

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Woody Gottburg
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ATTORNEYS REPRESENTING GOVERNOR KIM REYNOLDS HAVE TAKEN THE FORMAL STEP OF ASKING A DISTRICT COURT TO LET A STATE LAW TAKE EFFECT THAT WOULD BAN MOST ABORTIONS IN IOWA.

RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.

ABORTION OC………..SOQ. :41

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