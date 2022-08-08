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NEW SIOUX CITY TEACHERS PREPARE FOR FALL CLASSES

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Woody Gottburg
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AROUND 110 NEW TEACHERS FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BEGAN THEIR ORIENTATION MONDAY.

JEN GOMEZ, THE DISTRICT’S DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES, SAYS IT WAS THE FIRST OF A WEEK LONG GROUP OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT SESSIONS TO PREPARE NEW TEACHERS FOR THE 2022-2023 SCHOOL YEAR:

TEACHERS10 OC……..NEXT TWO YEARS. :16

DAY ONE ALSO FEATURED AN ACTIVE SHOOTER SAFETY PRESENTATION:

TEACHERS11 OC……..TYPES OF DECISIONS. :24

IRENE ZOGKOU IS A NEW 5TH GRADE TEACHER AT BRYANT ELEMENTARY WHO IS FULFILLING HER CAREER AMBITION:

TEACHERS12 OC……….MORE STUDENTS. :18

ZOGKOU HAS ALREADY STARTED SETTING UP HER FIRST CLASSROOM AT BRYANT SCHOOL:

TEACHERS13 OC………….EVERYTHING WORKS. :19

THE NEW SCHOOL YEAR STARTS AUGUST 23RD.

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