IOWA SALES TAX FREE SHOPPING WEEKEND STARTS FRIDAY

BACK-TO-SCHOOL SHOPPERS WILL GET A BIT OF A BREAK WHEN THE ANNUAL TAX FREE WEEKEND STARTS FRIDAY.
IOWA DEPARTMENT OF REVENUE SPOKESMAN, JOHN FULLER SAYS FRIDAY AND SATURDAY YOU MAY PURCHASE CLOTHING AND SHOES TAX-FREE.
TAXFREE1 OC……..:PAY SALES TAX” :24
FULLER SAYS THE SALES TAX HOLIDAY ALSO INCLUDES ONLINE SALES AS LONG AS YOU ORDER AND PAY FOR THE ITEMS DURING THE TWO DAY PERIOD,
HE EXPECTS A LOT OF IOWANS TO TAKE ADVANTAGE OF THE EVENT.
TAXFREE2 OC………FREE WEEKEND” :07
IOWA’S TAX FREE WEEKEND ENDS AT 11:59 P-M THIS SATURDAY.