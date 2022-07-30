EVANS TRIAL TO RESUME TUESDAY

TESTIMONY WILL RESUME TUESDAY IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 18-YEAR OLD DWIGHT EVANS OF SIOUX CITY IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
EVANS IS CHARGED IN THE SHOOTING DEATH OF 22-YEAR-OLD MARTEZ HARRISON OUTSIDE OF UNCLE DAVE’S BAR ON WEST 3RD STREET IN SIOUX CITY IN MAY OF 2021.
A STRING OF SIOUX CITY POLICE OFFICERS AND INVESTIGATORS TESTIFIED IN COURT ON FRIDAY.
EVANS IS THE SECOND DEFENDANT TO STAND TRIAL IN THE DEATH OF HARRISON.
BACK IN FEBRUARY, LAWRENCE CANADY, WHO WAS FIGHTING WITH HARRISON OUTSIDE OF THE BAR BEFORE EVANS ALLEGEDLY SHOT HARRISON, WAS SENTENCED TO 16 YEARS IN PRISON FOR VOLUNTARY MANSLAUGHTER, WILLFUL INJURY CAUSING BODILY INJURY AND SERIOUS ASSAULT IN HARRISON’S DEATH.