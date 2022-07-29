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BOND SET AT $3 MILLION FOR SOUTH SIOUX SUSPECT

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Woody Gottburg
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BOND HAS BEEN SET AT THREE MILLION DOLLARS FOR A SOUTH SIOUX CITY MAN CHARGED IN A STANDOFF AT THE AUTUMN PARK APARTMENTS IN THAT CITY THE EVENING OF JULY 21ST.

61-YEAR-OLD RICHARD GERMEK IS CHARGED WITH SEVEN COUNTS INCLUDING USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY, UNLAWFUL DISCHARGE OF A FIREARM AND TERRORISTIC THREATS.

GERMEK ALLEGEDLY DISPLAYED A SAWED OFF SHORT RIFLE AND THREATENED PARAMEDICS WHO HAD RESPONDED TO A MEDICAL CALL AT THE APARTMENTS.

WHEN POLICE RESPONDED, GERMEK THEN FIRED AT THEM.

AN OFFICER RETURNED FIRE AND WOUNDED THE SUSPECT, WHO SUSTAINED A NON-LIFE THREATENING INJURY.

GERMEK IS IN CUSTODY IN THE DAKOTA COUNTY JAIL WITH A PRELIMINARY HEARING SET FOR AUGUST 19TH.

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Woody Gottburg

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