BOND SET AT $3 MILLION FOR SOUTH SIOUX SUSPECT

BOND HAS BEEN SET AT THREE MILLION DOLLARS FOR A SOUTH SIOUX CITY MAN CHARGED IN A STANDOFF AT THE AUTUMN PARK APARTMENTS IN THAT CITY THE EVENING OF JULY 21ST.
61-YEAR-OLD RICHARD GERMEK IS CHARGED WITH SEVEN COUNTS INCLUDING USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY, UNLAWFUL DISCHARGE OF A FIREARM AND TERRORISTIC THREATS.
GERMEK ALLEGEDLY DISPLAYED A SAWED OFF SHORT RIFLE AND THREATENED PARAMEDICS WHO HAD RESPONDED TO A MEDICAL CALL AT THE APARTMENTS.
WHEN POLICE RESPONDED, GERMEK THEN FIRED AT THEM.
AN OFFICER RETURNED FIRE AND WOUNDED THE SUSPECT, WHO SUSTAINED A NON-LIFE THREATENING INJURY.
GERMEK IS IN CUSTODY IN THE DAKOTA COUNTY JAIL WITH A PRELIMINARY HEARING SET FOR AUGUST 19TH.