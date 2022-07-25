MONKEYPOX CASE CONFIRMED IN WOODBURY COUNTY

THE FIRST CASE OF MONKEYPOX HAS BEEN CONFIRMED IN WOODBURY COUNTY.
TYLER BROCK OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH SAYS IT’S AN ISOLATED CASE:
MONKEY1 OC….POTENTIAL CASES. :20
BROCK SAYS THERE IS VERY LITTLE RISK TO MOST MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC:
MONKEY2 OC……….NOT AT RISK. :22
THE STATE OF IOWA HAS ABOUT SIX-HUNDRED DOSES OF MONKEYPOX VACCINE.
STATE HEALTH OFFICIALS SAY THOSE WHO’VE BEEN EXPOSED TO THE VIRUS ARE BEING PRIORITIZED FOR VACCINATION.
AS OF SUNDAY, MORE THAN THREE-THOUSAND CASES HAD BEEN CONFIRMED IN THE U.S.,