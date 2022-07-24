AUTHORITIES IDENTIFY MAQUOKETA VICTIMS

AUTHORITIES HAVE RELEASED THE NAMES OF THE VICTIMS OF THE TRIPLE-HOMICIDE LAST WEEK AT MAQUOKETA CAVES STATE PARK.
THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION IDENTIFIED THE TWO ADULT VICTIMS AS TYLER AND SARAH SCHMIDT OF CEDAR FALLS, WHO WERE EACH 42-YEARS-OLD, ALONG WITH 6-YEAR-OLD LULU SCHMIDT OF CEDAR FALLS.
A SUSPECT, WHOSE BODY WAS FOUND ELSEWHERE IN THE PARK, WAS IDENTIFIED OF 23-YEAR-OLD ORLANDO SHERWIN OF NEBRASKA.
HE DIED OF AN APPARENT SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND.
IT’S NOT KNOWN IF THE VICTIMS AND SHERWIN KNEW EACH OTHER.
THE IOWA MEDICAL EXAMINER WILL CONDUCT AUTOPSIES OF THE SCHMIDT FAMILY AND SHERWIN.