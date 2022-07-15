STRAND LEAVES MUSKETEERS FOR OHIO STATE COACHING POSITION

WINNING THE CLARK CUP AS HEAD COACH OF THE SIOUX CITY MUSKETEERS HOCKEY TEAM HAS LED TO A NEW OPPORTUNITY FOR LUKE STRAND.
STRAND HAS BEEN NAMED AN ASSISTANT COACH FOR THE OHIO STATE UNIVERSITY MEN’S HOCKEY PROGRAM.
HE SAYS IT WAS A TOUGH DECISION TO LEAVE THE MUSKETEERS:
STRAND1 OC…………WANT TO GET TO. :14
STRAND’S FIRST HEAD COACHING POSITION WAS WITH SIOUX CITY FROM 2009-11, AND HE WAS THE MUSKETEERS’ GENERAL MANAGER IN 2013-14 BEFORE HE RETURNED TO THE ORGANIZATION AS HEAD COACH AND DIRECTOR OF OPERATIONS IN JULY OF 2017.
HE SERVED A SEASON IN THE BIG TEN AT WISCONSIN, COACHING ALONGSIDE CURRENT BUCKEYE ASSISTANT COACH JB BITTNER, WHO HE WILL SOON JOIN:
STRAND2 OC…INTO BUCKEYES. :19
STRAND SAYS HE HAS BEEN WITH MANY SPECIAL PLAYERS AND PEOPLE DURING HIS TIME IN SIOUX CITY:
STRAND3 OC……..FIT IN WELL. ;07
TEAM OWNER LLOYD NEY SAYS THE SEARCH IS UNDERWAY FOR THE NEW MUSKETEERS HEAD COACH:
STRAND4 OC……….STARTING THERE. :24
NEY SAYS HE THINKS THE PROCESS TO FIND A NEW HEAD COACH WILL BE A QUICK ONE, HOPEFULLY BY THE TIME THEIR 40 MAN CAMP STARTS AT THE END OF THE MONTH.