GAS LEAK BELIEVED TO HAVE CAUSED LE MARS HOUSE EXPLOSION

THREE PEOPLE WERE INJURED, ONE SERIOUSLY, WHEN A HOUSE EXPLODED AND BURNED WEDNESDAY MORNING IN LE MARS.
CITY FIRE RESCUE CHIEF DAVE SCHIPPER (SHIPPER) SAYS THE EXPLOSION TOOK PLACE AROUND 6:35 A.M. :
BOOM1 OC…IN THE STREET :11
THREE PEOPLE WERE IN THE HOME WHEN THE EXPLOSION OCCURRED:
BOOM2 OC………BURN INJURIES. :16
SCHIPPER SAYS THE INVESTIGATION POINTS TO A POSSIBLE GAS LEAK AS THE CAUSE OF THE POWERFUL EXPLOSION, WHICH WAS HEARD THROUGHOUT THE CITY, RATTLING SEVERAL BUILDINGS:
BOOM3 OC…….FIRE STATION :14
THE EXPLOSION ALSO CAUSED EXTENSIVE DAMAGE TO NEARBY HOMES:
BOOM4 OC……….TO ENTER. :07
THE SECOND HOME WAS DAMAGED SO SEVERELY THAT IT TOO WAS DEMOLISHED.
BOTH HOMES WERE RENTAL PROPERTIES, OWNED BY THE SAME LANDLORD.
A THIRD HOME ALSO CAUGHT FIRE, BUT IT WAS QUICKLY EXTINGUISHED.