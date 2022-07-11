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MISSOURI RIVER RUNOFF STAYS BELOW NORMAL

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Woody Gottburg
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BELOW NORMAL RUNOFF INTO THE MISSOURI RIVER SYSTEM IS EXPECTED FOR THE NEXT FEW MONTHS.

RYAN LARSON WITH THE U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS IN OMAHA HAD THE LATEST UPDATE:

RUNOFF7 OC……..HISTORICAL RECORD :16

LARSON SAYS YELLOWSTONE FLOODING ADDED A MINOR BUMP TO THE MONTHLY RUNOFF:

RUNOFF8 OC……GAVINS POINT RELEASES :13

LARSON SAYS ALL OF THE MOUNTAIN SNOWPACK IS NOW GONE:

RUNOFF9 OC……..HAD MELTED :13

THE CORPS IS EXPECTING TO SHORTEN THE DOWNSTREAM NAVIGATION SEASON BY A FEW DAYS DUE TO THE LOWER RUNOFF.

Jerry Oster WNAX

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