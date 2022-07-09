IOWA 24 HR ABORTION WAITING PERIOD BEGINS

AS OF FRIDAY, IOWA’S ATTORNEY GENERAL SAYS A 24-HOUR WAITING PERIOD FOR ABORTIONS WILL NOW BE ENFORCED STATEWIDE.
THE IOWA SUPREME COURT RULED THE WAITING PERIOD WAS CONSTITUTIONAL JUNE 17TH. IOWA ABORTION PROVIDERS WILL SCHEDULE TWO APPOINTMENTS AT LEAST A DAY APART.
THE FIRST TO CERTIFY THE PATIENT HAD AN ULTRASOUND AND WAS GIVEN THE OPTION TO SEE THE IMAGE AND THE SECOND FOR THE ABORTION PROCEDURE.
THE COURT REJECTED A REQUEST FROM THE GOVERNOR TO REOPEN THE CASE EARLIER THIS WEEK.
SHE HAD WANTED THE JUSTICES TO CONSIDER A NEW LEGAL STANDARD MAKING IT HARDER TO FIND OTHER ABORTION RESTRICTIONS UNCONSTITUTIONAL.