STUDENT MURALS BRING NEW COLOR TO GILCHRIST CENTER

IF YOU DRIVE DOWN PIERCE STREET PAST THE ART CENTER’S GILCHRIST LEARNING CENTER,
YOU WILL SEE A NEW BRIGHTLY COLORED TWO PANEL MURAL ACROSS THE INSIDE WALLS.
ART CENTER DIRECTOR TODD BEHRENS SAYS THE PROJECT IS A COLLABORATION OF AMBER HANSEN, AN ASSISTANT PROFESSOR OF ART AT THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA, SOME USD GRADUATE STUDENTS AND LOCAL HIGH SCHOOL STUDENTS:
MURALS1 OC……….WANTED IT TO BE. :22
HANSEN RECRUITED SIX LOCAL HIGH SCHOOL STUDENTS TO CONCEIVE AND PAINT THE MURALS FOR THE TWO 40-FOOT WALLS OF THE GILCHRIST LEARNING CENTER:
MURALS2 OC…….IN THE MURAL. :17
OLIVIA GREAVES OF BISHOP HEELAN HIGH SCHOOL WAS ONE OF THE STUDENTS WHO HELPED DESIGN THE MURAL AND ITS THEME:
MURALS3 OC………THE FUTURE. ;23
THE PLAN IS FOR THE MURALS TO REMAIN ON VIEW FOR TWO YEARS.