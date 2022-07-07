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FATAL TRAFFIC ACCIDENT ON K-64 NEAR LE MARS

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Woody Gottburg
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ONE PERSON HAS DIED OF INJURIES SUFFERED IN A ONE VEHICLE ROLLOVER NEAR LE MARS THURSDAY MORNING.

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF SAYS THE ACCIDENT HAPPENED JUST AFTER 6 A.M. ON COUNTY ROAD K-64 NORTH OF HIGHWAY C-30 ABOUT FIVE MILES EAST OF LEMARS.

THE SHERIFF SAYS THE DRIVER APPARENTLY LOST CONTROL OF THE NORTHBOUND VEHICLE, ENTERED THE EAST DTCH AND ROLLED SEVERAL TIMES INTO A FENCE LINE.

THE DRIVER SUSTAINED FATAL INJURIES IN THE CRASH AND WAS ALONE IN THE VEHICLE.

THE NAME OF THE VICTIM IS NOT BEING RELEASED PENDING NOTIFICATION OF FAMILY MEMBERS.

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