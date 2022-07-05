SOUTH SIOUX HOPES TO REDUCE TRAFFIC INJURY ACCIDENTS

SOUTH SIOUX CITY IS BEGINNING A PROJECT TO REDUCE THE NUMBER OF TRAFFIC FATALITIES AND SERIOUS INJURIES IN THAT CITY TO ZERO BY THE YEAR 2030.
CITY ADMINISTRATOR LANCE HEDQUIST SAYS THE GOAL IS TO CREATE A SAFE SYSTEM FOR ALL RESIDENTS:
SSC4 OC………ALL TO ENJOY. :25
HEDQUIST SAYS EACH DEPARTMENT HAS BEEN ASKED TO COME UP WITH AN IDEA OR TWO TO CONTRIBUTE TO THE OVERALL PLAN:
SSC5 OC………ACCIDENTS IN THE CITY. :21
SOUTH SIOUX CITY WILL ALSO APPLY FOR FEDERAL FUNDING TO HELP WITH THE EFFORT:
SSC6 OC……………30 MILLION DOLLARS. :15
THE CITY COUNCIL IS EXPECTED TO PASS A RESOLUTION APPROVING THE PROJECT STATING THAT SOUTH SIOUX CITY WILL BE A ZERO COMMUNITY OF PRACTICE THROUGH THE ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF VISION ZERO AND APPLYING THE SAFE SYSTEM APPROACH WHILE GROWING A POSITIVE SAFETY CULTURE IN THE COMMUNITY.