ONE HOSPITALIZED IN COLLISION AT 18TH & PIERCE

ONE PERSON WAS TAKEN TO THE HOSPITAL WITH INJURIES AFTER A TWO VEHICLE ACCIDENT THAT HAPPENED AT 18TH AND PIERCE TUESDAY MORNING.
SIOUX CITY POLICE SAY A DRIVER GOING SOUTH ON PIERCE FAILED TO STOP AT THE FOUR WAY STOP SIGN AND WAS T-BONED BY THE SECOND VEHICLE COMING THROUGH THE INTERSECTION ON 18TH STREET
THE FIRST VEHICLE FLIPPED ONTO ITS TOP AND THE DRIVER HAD TO BE EXTRICATED.
HE WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH MINOR INJURIES AND WAS ALSO TICKETED FOR FAILURE TO STOP.
THE SECOND DRIVER SUSTAINED MINOR INJURIES AND WAS ALSO TICKETED FOR FAILURE TO HAVE A VALID DRIVER’S LICENSE.
Photo by George Lindblade