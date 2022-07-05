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DROWNING NEAR ROCK VALLEY, IOWA

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Josie Cooper
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THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A DROWNING THAT OCCURRED YESTERDAY IN ROCK VALLEY, IOWA.
AUTHORITIES RECEIVED A CALL REPORTING A MALE WAS SWIMMING IN A POND, NORTH OF ROCK VALLEY, WHEN HE WENT UNDER AND DID NOT RESURFACE.
THE MALE WAS EVENTUALLY LOCATED AND REMOVED FROM THE WATER WHERE LIFE-SAVING MEASURES WERE ATTEMPTED.
HE WAS FLOWN TO A SIOUX FALLS HOSPITAL WHERE HE WAS PRONOUNCED DEAD. THE MAN’S NAME IS BEING WITHHELD PENDING FAMILY NOTIFICATION.

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