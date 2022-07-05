THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A DROWNING THAT OCCURRED YESTERDAY IN ROCK VALLEY, IOWA.
AUTHORITIES RECEIVED A CALL REPORTING A MALE WAS SWIMMING IN A POND, NORTH OF ROCK VALLEY, WHEN HE WENT UNDER AND DID NOT RESURFACE.
THE MALE WAS EVENTUALLY LOCATED AND REMOVED FROM THE WATER WHERE LIFE-SAVING MEASURES WERE ATTEMPTED.
HE WAS FLOWN TO A SIOUX FALLS HOSPITAL WHERE HE WAS PRONOUNCED DEAD. THE MAN’S NAME IS BEING WITHHELD PENDING FAMILY NOTIFICATION.
Home Local News DROWNING NEAR ROCK VALLEY, IOWA
DROWNING NEAR ROCK VALLEY, IOWA
THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS INVESTIGATING A DROWNING THAT OCCURRED YESTERDAY IN ROCK VALLEY, IOWA.