HY-VEE RECALLS POTATO SALAD BRANDS

OUT OF AN ABUNDANCE OF CAUTION, HY-VEE IS VOLUNTARILY WITHDRAWING ALL VARIETIES AND SIZES OF ITS HY-VEE POTATO SALAD AND MEALTIME POTATO SALAD.
THE COMPANY SAYS THIS IS DUE TO A PRESUMPTIVE POSITIVE MICROBIAL RESULT ON THE LINE THAT THE POTATOES WERE PROCESSED ON.
FINAL TEST RESULTS ARE NOT EXPECTED FOR APPROXIMATELY 7-10 DAYS, BUT DUE TO THE HOLIDAY WEEKEND HY-VEE ELECTED TO WITHDRAW ALL PRODUCT FROM ITS SHELVES AND SERVICE CASES.
THE VOLUNTARY WITHDRAWAL INCLUDES ALL VARIETIES AND ALL SIZES OF HY-VEE POTATO SALAD AND MEALTIME POTATO SALAD AVAILABLE AT STORES IN THEIR 8 STATE REGION.
THE LIST BELOW OUTLINES THE PRODUCTS THAT HAVE BEEN WITHDRAWN. NO OTHER HY-VEE OR MEALTIME BRANDED SALADS ARE IMPACTED.
TO DATE, THERE HAVE BEEN NO REPORTS OF ILLNESS OR COMPLAINTS INVOLVING THE PRODUCTS ADDRESSED IN THIS WITHDRAWAL.
Â· HY-VEE OLD FASHIONED POTATO SALAD
Â· HY-VEE COUNTRY STYLE POTATO SALAD
Â· HY-VEE DIJON MUSTARD POTATO SALAD
Â· HY-VEE GREEN ONION & EGG POTATO SALAD
Â· HY-VEE CHIPOTLE RANCH POTATO SALAD
Â· HY-VEE DICED RED SKIN POTATO SALAD
Â· HY-VEE LOADED BAKED POTATO SALAD
Â· MEALTIME OLD FASHIONED POTATO SALAD
Â· MEALTIME COUNTRY STYLE POTATO SALAD
Â· MEALTIME DIJON MUSTARD POTATO SALAD
CUSTOMERS WHO HAVE PURCHASED ANY OF THESE PRODUCTS ARE URGED NOT TO CONSUME THE PRODUCT AND DISPOSE OF IT OR RETURN IT TO THEIR LOCAL HY-VEE FOR A FULL REFUND.
CONSUMERS WITH QUESTIONS MAY CONTACT HY-VEE CUSTOMER CARE AT CUSTOMERCARE@HY-VEE.COM.