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ARRESTS MADE IN SIOUX FALLS ABORTION PROTEST MARCH

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Woody Gottburg
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SIOUX FALLS POLICE SAY ARRESTS WERE MADE AFTER OFFICERS CLASHED WITH ABORTION RIGHTS PROTESTERS WEDNESDAY NIGHT.

POLICE CHIEF JON THUM SAYS THE PROTEST WAS AN “UNLAWFUL ASSEMBLY.”

SFALLS1 OC…….DIFFERENT DIRECTION. :16

THE MARCH, WHICH HAD STARTED WITH AROUND 100 OR SO PEOPLE, QUICKLY GREW INTO GREATER NUMBERS.

SFALLS4 OC……EVENT CAN GROW. :12

THE MARCH FROM LYON PARK DOWN PHILLIPS AVENUE THEN BECAME AN ISSUE WHEN THE PROTEST INTERFERED WITH THE TRAFFIC FLOW THROUGH THAT PART OF THE CITY:

SFALLS2 OC………BLOCK TRAFFIC. :15

SOME OF THE PROTESTORS THEN BEGAN INTERFERING WITH POLICE EFFORTS:

SFALLS5 OC………ONE OF THE CHARGES. :20

OFFICERS THEN DEPLOYED SMOKE INTO THE LARGE CROWD:

SFALLS3 OC……WANTED TO STAY. :21

TWO TRAFFIC ACCIDENTS WERE REPORTED DURING THE MARCH WITH INJURIES BELIEVED TO BE MINOR.

AN UNDISCLOSED NUMBER OF PROTESTERS WERE ARRESTED AND COULD FACE A “VIOLATION TO DISPERSE” CHARGE ALONG WITH OTHER MISDEMEANORS.

Jerry Oster contributed to this story

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