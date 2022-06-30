ARRESTS MADE IN SIOUX FALLS ABORTION PROTEST MARCH

SIOUX FALLS POLICE SAY ARRESTS WERE MADE AFTER OFFICERS CLASHED WITH ABORTION RIGHTS PROTESTERS WEDNESDAY NIGHT.
POLICE CHIEF JON THUM SAYS THE PROTEST WAS AN “UNLAWFUL ASSEMBLY.”
SFALLS1 OC…….DIFFERENT DIRECTION. :16
THE MARCH, WHICH HAD STARTED WITH AROUND 100 OR SO PEOPLE, QUICKLY GREW INTO GREATER NUMBERS.
SFALLS4 OC……EVENT CAN GROW. :12
THE MARCH FROM LYON PARK DOWN PHILLIPS AVENUE THEN BECAME AN ISSUE WHEN THE PROTEST INTERFERED WITH THE TRAFFIC FLOW THROUGH THAT PART OF THE CITY:
SFALLS2 OC………BLOCK TRAFFIC. :15
SOME OF THE PROTESTORS THEN BEGAN INTERFERING WITH POLICE EFFORTS:
SFALLS5 OC………ONE OF THE CHARGES. :20
OFFICERS THEN DEPLOYED SMOKE INTO THE LARGE CROWD:
SFALLS3 OC……WANTED TO STAY. :21
TWO TRAFFIC ACCIDENTS WERE REPORTED DURING THE MARCH WITH INJURIES BELIEVED TO BE MINOR.
AN UNDISCLOSED NUMBER OF PROTESTERS WERE ARRESTED AND COULD FACE A “VIOLATION TO DISPERSE” CHARGE ALONG WITH OTHER MISDEMEANORS.
Jerry Oster contributed to this story