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SD SENATE CONVICTS RAVNSBORG IN IMPEACHMENT TRIAL

By
Woody Gottburg
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SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL JASON RAVNSBORG HAS BEEN REMOVED FROM OFFICE AFTER BEING CONVICTED OF TWO COUNTS IN AN IMPEACHMENT TRIAL CONDUCTED TUESDAY BY THE STATE SENATE.

RAVNS1 OC….GAVEL SFX :20

THE SECOND VOTE WAS 31-2 TO CONVICT.

CLAY COUNTY STATES ATTORNEY ALEXIS TRACY GAVE THE OPENING STATEMENT FOR THE PROSECUTION, SAYING RAVNSBORG WAS GOOD WITH DETAILS, EXPECT AROUND THE ACCIDENT ITSELF:

IMPEACHSD1 OC……….CUT SHORT :18

RAVNSBORG HAD BEEN IMPEACHED BY THE SOUTH DAKOTA HOUSE OF REPRESENTATIVES IN CONNECTION WITH THE DEATH OF JOE BOEVER WHO WAS WALKING ALONG A HIGHWAY AT NIGHT NEAR HIGHMORE IN SEPTEMBER OF 2020.

BOEVER WAS STRUCK BY A CAR DRIVEN BY RAVNSBORG.
THE SENATE ALSO CONVICTED RAVNSBORG OF MALFEASANCE IN OFFICE

SENATOR ART RUSCH OF VERMILLION VOTED NO ON THE FIRST COUNT BUT YES ON MALFEASANCE:

RAVNS2 OC………CHARGES TO BRING. :31

TWO MORE VOTES OF 33-0 DISQUALIFY RAVNSBORG FROM HOLDING ANY PUBLIC OFFICE IN THE FUTURE.

 

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